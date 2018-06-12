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Сборная Украины по баскетболу 3х3 уступила в четвертьфинале Чемпионата мира

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Сборная Украины по баскетболу 3х3
Сборная Украины по баскетболу 3х3

На Чемпионате мира по баскетболу 3х3 сборная Украины прекратила выступления на стадии четвертьфинала. На пути прохождения в следующий раунд встала сборная Словении.

Словенцы активнее начали игру, пытаясь уйти в отрыв. Однако каждый раз украинцы сравнивали счет, не отпуская соперников.

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Когда половина игры была позади, табло показывало счет 11:11. Вскоре он стал 13:13. Тогда же словенцы начали увеличивать отрыв. В итоге они выиграли 21:15. Сборная Украины прекращает выступление на Чемпионате мира на стадии четвертьфинала.

Напомним, до этого украинцы заняли второе место в группе. Уступив Латвии, "сине-желтые" победили Нигерию, Хорватию и Иорданию.

Теги: Новости спорта Баскетбол
Источник: 24 Канал
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