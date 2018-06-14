01:09
15 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
16°C
29°C 16°C
  • суббота
    27°C 17°C
  • воскресенье
    29°C 19°C
  • понедельник
    29°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Российская Lada от Трампа. Пати лайк э рашн
Вєсті Кремля
23:47, 14 июня
Вести.UA. Фейл Порошенко. Провокационный Гройсман
Вєсті.UA
21:25, 14 июня
В Украине существует два Верховных Суда: почему государство платит судьям, которые не судят
ЦРУ
00:12, сегодня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Хрущевки. Как за десятилетие переселить треть страны
Згадати все
22:57, 12 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Сборная Украины по баскетболу готовится к матчам отбора к Чемпионату мира

10 Читати новину українською

Украинские сборники снова вместе. И не только для совместного фото. Национальная команда по баскетболу продолжает подготовку к следующим матчам отбора к Чемпионату мира, который в следующем году состоится в Китае.

В тренерском штабе довольны подбором исполнителей в тренировочном лагере.

Читайте также: Сборная Украины по баскетболу 3х3 уступила в четвертьфинале Чемпионата мира

"Я рад, что весь состав сборной будет принимать участие в отборах", – сказал главный тренер сборной Украины Евгений Мурзин.

Несмотря на то, что в распоряжении Мурзина боеспособная команда, от докомплектации состава звездами из-за океана кормчий бы не отказался.

Следующий соперник сборной Украины в отборе – Турция, с которой наша команда сыграет уже 29-го июня.

После дуэли с Турцией завершит первый этап отбора украинская сборная матчем против Латвии. Ну а предшествовать этим поединкам будут товарищеские спарринги против сборной Чехии и Израиля.

Теги: Новости спорта Баскетбол
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за 14 июня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Siemens холодильники
31 июля, 13:10 Siemens холодильники
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук