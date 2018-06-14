Сборная Украины по баскетболу готовится к матчам отбора к Чемпионату мира

Украинские сборники снова вместе. И не только для совместного фото. Национальная команда по баскетболу продолжает подготовку к следующим матчам отбора к Чемпионату мира, который в следующем году состоится в Китае.

В тренерском штабе довольны подбором исполнителей в тренировочном лагере.

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"Я рад, что весь состав сборной будет принимать участие в отборах", – сказал главный тренер сборной Украины Евгений Мурзин.

Несмотря на то, что в распоряжении Мурзина боеспособная команда, от докомплектации состава звездами из-за океана кормчий бы не отказался.

Следующий соперник сборной Украины в отборе – Турция, с которой наша команда сыграет уже 29-го июня.

После дуэли с Турцией завершит первый этап отбора украинская сборная матчем против Латвии. Ну а предшествовать этим поединкам будут товарищеские спарринги против сборной Чехии и Израиля.