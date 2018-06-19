Сборная Украины по баскетболу готовится устроить соперникам "ад"

1 июля в Киеве национальная команда Украины проведет важный отборочный поединок к Чемпионату мира по баскетболу 2019 года. Соперником будет непростая сборная Латвии.

Во вторник, 19 июня, наша команда под руководством главного наставника Евгения Мурзина начала тренировочный сбор. Уже в среду, 20 июня, украинцы отправится в Израиль, где сыграют два спарринга с тамошней национальной сборной. Первый матч 22 июня будет открыт для зрителей, на следующий день, 23 июня, игра состоится за закрытыми дверями.

Чувствую, что сегодня ребята уже набрали физические кондиции. Я теперь требую от них добавить в агрессивности. Когда есть хорошая физическая форма, уже можно требовать жесткости в защите, скорости и жесткости в нападении. Мы несколько сместили акценты, потому что у сборной контактный баскетбол – кость в кость, приходится сражаться за каждый сантиметр паркета и именно от игры в защите будет зависеть результат,

– отмечает Мурзин.

Ранее Федерация баскетбола Украины создала проморолик к матчу против Латвии, который сейчас активно покоряет сети. В комментариях к видео написано: "Снова во Дворце спорта мы попробуем сделать ад для соперника".

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