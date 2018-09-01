Сборная Украины по баскетболу объявила состав на матчи против Испании и Черногории

Тренерский штаб сборной Украины по баскетболу объявил состав национальной команды, который начнет подготовку к матчам сентябрьского окна отбора на Чемпионат мира – 2019. На сегодня это список из 18 игроков.

По словам главного тренера сборной Евгения Мурзина, отрадно, что все сильнейшие игроки дали согласие на участие в важных сентябрьских матчах и прибудут в расположение сборной. На сегодняшний день единственным нерешенным вопросом является участие в ближайших матчах центрового "Барселоны" – Артема Пустового.

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Уже 3 сентября начинается подготовка к стартовым поединкам второго этапа квалификации на Чемпионат мира-2019. Тренировочные сборы начнутся традиционно в Международной теннисной академии в Пуще-Водице. Напомним, что сборная Украины проведет 14 сентября (19:00) встречу с трехкратными чемпионами Европы сборной Испании в киевском Дворце спорта, а 17 сентября пожалует в гости к Черногории.

Защитники:

Сергей Гладырь, без клуба

Юджин Джетер, Тянцзинь Голден Лайонс

Александр Кобец, без клуба

Денис Лукашов, Енисей

Святослав Михайлюк, Лос-Анжелес Лейкерс

Александр Мишула, Днепр

Александр Рябчук, Химик

Форварды:

Вячеслав Бобров, Гипускоа-Баскет

Игорь Зайцев, без клуба

Владимир Конев, Черкасские Мавпы

Павел Крутоус, Киев-Баскет

Александр Липовый, Промитеас

Максим Пустозвонов, без клуба

Владимир Герун, Бреоган

Центровые:

Вячеслав Петров, Химик

Вячеслав Кравцов, Сан-Пабло Бургос

Алексей Лень, Атланта Хоукс

Артем Пустовой, Барселона

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Состав сборной из 18 игроков на ближайшие матчи выглядит так:

Большинство игроков начнут сборы уже с понедельника, а другие присоединятся к команде ближе к официальному началу окна отбора 9 сентября.

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