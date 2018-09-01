Сборная Украины по баскетболу объявила состав на матчи против Испании и Черногории
Тренерский штаб сборной Украины по баскетболу объявил состав национальной команды, который начнет подготовку к матчам сентябрьского окна отбора на Чемпионат мира – 2019. На сегодня это список из 18 игроков.
По словам главного тренера сборной Евгения Мурзина, отрадно, что все сильнейшие игроки дали согласие на участие в важных сентябрьских матчах и прибудут в расположение сборной. На сегодняшний день единственным нерешенным вопросом является участие в ближайших матчах центрового "Барселоны" – Артема Пустового.
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Уже 3 сентября начинается подготовка к стартовым поединкам второго этапа квалификации на Чемпионат мира-2019. Тренировочные сборы начнутся традиционно в Международной теннисной академии в Пуще-Водице. Напомним, что сборная Украины проведет 14 сентября (19:00) встречу с трехкратными чемпионами Европы сборной Испании в киевском Дворце спорта, а 17 сентября пожалует в гости к Черногории.
Защитники:
Сергей Гладырь, без клуба
Юджин Джетер, Тянцзинь Голден Лайонс
Александр Кобец, без клуба
Денис Лукашов, Енисей
Святослав Михайлюк, Лос-Анжелес Лейкерс
Александр Мишула, Днепр
Александр Рябчук, Химик
Форварды:
Вячеслав Бобров, Гипускоа-Баскет
Игорь Зайцев, без клуба
Владимир Конев, Черкасские Мавпы
Павел Крутоус, Киев-Баскет
Александр Липовый, Промитеас
Максим Пустозвонов, без клуба
Владимир Герун, Бреоган
Центровые:
Вячеслав Петров, Химик
Вячеслав Кравцов, Сан-Пабло Бургос
Алексей Лень, Атланта Хоукс
Артем Пустовой, Барселона
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Состав сборной из 18 игроков на ближайшие матчи выглядит так:
Большинство игроков начнут сборы уже с понедельника, а другие присоединятся к команде ближе к официальному началу окна отбора 9 сентября.
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