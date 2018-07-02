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Сборная Украины по баскетболу получила соперников в отборе на Чемпионат мира

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Сборная Украины по баскетболу получила соперников в отборе на Чемпионат мира

Мужская сборная Украины по баскетболу завершила выступление в первом раунде отбора на мировое первенство. Украинская сборная заняла третье место в своей группе.

Впереди у сборной Украины шесть матчей – три игры дома и еще три – на выезде.

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Соперниками сборной Украины стали команды Испании, Словении и Черногории.

Календарь матчей сборной Украины:

14 сентября
Украина – Испания

17 сентября
Черногория – Украина

29 ноября
Украина – Словения

2 декабря
Испания – Украина

22 февраля
Украина – Черногория

25 февраля
Словения – Украина

Теги: Баскетбол Новости спорта Сборная Украины по баскетболу
Источник: 24 Канал
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