Сборная Украины по баскетболу получила соперников в отборе на Чемпионат мира
Мужская сборная Украины по баскетболу завершила выступление в первом раунде отбора на мировое первенство. Украинская сборная заняла третье место в своей группе.
Впереди у сборной Украины шесть матчей – три игры дома и еще три – на выезде.
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Соперниками сборной Украины стали команды Испании, Словении и Черногории.
Календарь матчей сборной Украины:
14 сентября
Украина – Испания
17 сентября
Черногория – Украина
29 ноября
Украина – Словения
2 декабря
Испания – Украина
22 февраля
Украина – Черногория
25 февраля
Словения – Украина
Источник: 24 Канал
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