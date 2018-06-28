Сборная Украины по баскетболу проиграла Турции в матче отбора на Чемпионат мира

Сборная Украины уступила сборной Турции в Анкаре в матче отбора на Чемпионата мира 2019. Это второе поражение украинцев в группе.

Первое поражение в предыдущих четырех матчах украинцы потерпели тоже от турок. Тогда в домашнем матче "сине-желтые" уступили 60:67.

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До матча украинцы были лидерами группы, имея семь очков в активе. Сразу за украинцами – те же турки, и латвийцы, у которых было по шесть баллов. Стоит отметить, что именно с латышами украинцам играть в следующем матче 1 июля.

Что касается игры в Турции, то украинцы сразу захватили инициативу и повели в счете 0:4. Впоследствии хозяевам паркета удалось выровнять игру, но в середине первой четверти украинцы усилили давление. Поэтому на перерыв украинцы ушли с двузначным – 15:28.

Однако все это преимущество растаяло уже во второй четверти. Игроки сборной Турции атака за атакой начали сокращать отставание, набрав за вторую четверть 36 очков. Украинцы на это сумели ответить лишь 12 набранными очками. Поэтому на большой перерыв уже турки пошли с двузначным преимуществом 51:40. Стоит отметить, что с середины второй четверти, когда Турция вышла вперед 36:35, команда больше не отпускала преимущество в счете.

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Третью четверть украинцы выиграли. Но эта победа была минимальной. Поэтому перед четвертой четвертью счет стал 61:51. Начали украинцы эту четверть с удачного трехочкового, но после этого туркам удался рывок +15. Отойти от такого удара украинцы так и не смогли. В итоге поражение, которое опустило украинцев на второе место.

Турция – Украина 80:66 (15:28, 36:12, 10:11, 19:15)

Напомним, что в финальную часть Чемпионата мира выйдут три лучшие команды из групп второго отборочного раунда мирового первенства. Пока это сборные Турции, Украины и Латвии, которые после пяти туров набрали по 8 очков. Сборная Швеции имеет в своем активе лишь одну победу и шесть набранных очков.