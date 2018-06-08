Сборная Украины по баскетболу стартовала победой над Нигерией и поражением от Латвии

Так мужская сборная Украины по баскетболу три на три стартовала на чемпионате мира. Они разбили аутсайдера, но проиграли прямому конкуренту.

Разбили аутсайдера, но проиграли прямому конкуренту.

Читайте также: В Буковеле прошел юношеский чемпионат области по баскетболу

Сначала подопечные Олега Юшкина ожидаемо разобрались с Нигерией, счет – 22:11. Поединок против Латвии был намного напряженнее. До необходимой отметки в 21 очко быстрее добрались прибалты со счетом 18:21.

В воскресенье Украина сыграет с Иорданией, которая является аутсайдером нашей группы. И хорватами, они, на данный момент, лидируют. В четвертьфинал выйдут только две лучшие команды квинтета.

Напомним, 1 июля Национальная мужская сборная Украины по баскетболу сыграет матч отбора на Чемпионат мира 2019 в Киеве с Латвией. До этого состоится официальная игра со сборной Турции 28 июня на выезде. В рамках подготовки к этим играм украинцы проведут спарринги с двумя сборными.