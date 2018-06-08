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Сборная Украины по баскетболу стартовала победой над Нигерией и поражением от Латвии

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Так мужская сборная Украины по баскетболу три на три стартовала на чемпионате мира. Они разбили аутсайдера, но проиграли прямому конкуренту.

Разбили аутсайдера, но проиграли прямому конкуренту.

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Сначала подопечные Олега Юшкина ожидаемо разобрались с Нигерией, счет – 22:11. Поединок против Латвии был намного напряженнее. До необходимой отметки в 21 очко быстрее добрались прибалты со счетом 18:21.

В воскресенье Украина сыграет с Иорданией, которая является аутсайдером нашей группы. И хорватами, они, на данный момент, лидируют. В четвертьфинал выйдут только две лучшие команды квинтета.

Напомним, 1 июля Национальная мужская сборная Украины по баскетболу сыграет матч отбора на Чемпионат мира 2019 в Киеве с Латвией. До этого состоится официальная игра со сборной Турции 28 июня на выезде. В рамках подготовки к этим играм украинцы проведут спарринги с двумя сборными.

Теги: Новости Украины Новости спорта Сборная Украины по баскетболу Баскетбол
Источник: 24 Канал
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