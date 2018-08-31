Сборная Украины по баскетболу сыграет домашний матч против Словении в Запорожье

Национальная мужская сборная Украины по баскетболу 29-го ноября сыграет свой последний домашний матч 2018 года в отборе на Чемпионат мира-2019.

Команда Евгения Мурзина в 3-м туре 2-го раунда квалификации будет играть против действующих чемпионов Европы – сборной Словении. Федерация баскетбола Украины сообщила о том, что этот поединок состоится в Запорожье на обновленной арене "Юность".

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Отметим, что последний официальный домашний поединок мужская национальная сборная Украины проводила не в Киеве в 2012 году, когда в рамках квалификации Евробаскета-2013 принимала в Южном на паркете СК "Олимп" сборную Кипра. Также в рамках отборочного цикла украинская сборная играла против Венгрии в Днепре, а также принимала сборную Австрии во Львове.

Арена в Запорожье сейчас является одной из лучших в Украине. Ее реконструкция была завершена летом 2018 года.

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