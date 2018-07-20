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Сборная Украины по баскетболу U20 обыграла Исландию и сохранила место в элитном дивизионе

22 Читати новину українською
Украина обыграла Исландию
Украина обыграла Исландию

Молодежная сборная Украины на Чемпионате Европы сумела обыграть сборную Исландии. Эта победа позволила украинцам сохранить место в Дивизионе А.

После унизительного поражения от сборной Турции, украинцы должны были бороться против Исландии. Победитель этой пары сохранял за собой место в элите, в то время как побежденный в борьбе с еще тремя сборными разыграли бы единственное место в Дивизионе А.

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Команды начали матч довольно ровно. Однако после того исландцы сумели сделать рывок, и украинцы оказались в роли догоняющих. Сравнять счет "сине-желтым" удалось лишь к концу первой четверти.

Зато во второй четверти уже украинцы повели в счете. Свое преимущество они не отпустили уже до конца матча. А в третьей четверти решающим стал рывок 10:2 в исполнении украинцев, который еще больше укрепил их шанс на победу. Финальная сирена зафиксировала преимущество "сине-желтых" с разницей в +22 – 94:72.

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Больше всего в этом матче среди украинцев постарались Войналович (25 очков, 5 подборов), Тиртишник (23 очка, 8 подборов и 5 подбираний), Немцу (15 очков).

Украина – Исландия 94:72 (15:15, 25:17, 23:16, 31:24)

В заключительных двух матчах чемпионата Европы наша команда будет играть в классификации за 9-12 места. Первый матч – в субботу, 21 июля, против Великобритании в 16:45.

Теги: Новости спорта Баскетбол
Источник: 24 Канал
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