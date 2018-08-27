Сборная Украины по баскетболу вызвала игроков НБА для участия в отборе к чемпионату мира

Украинские представители клубов Национальной баскетбольной ассоциации смогут помочь национальной сборной в ближайших матчах отбора к чемпионату мира-2019.

Так, защитник "Лейкерс" Святослав Михайлюк, защитник "Вашингтона" Іссуфу Санон и центровой "Атланты" Алексей Лень будут участвовать в отборочных матчах на чемпионат мира-2019.

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Также за сборную Украины сыграет звездный экс-игрок "Барселоны" и нынешний игрок испанского клуба "Бреоган" Владимир Герун. Кроме того, выступит за "желто-синих" воспитанник днепропетровской школы баскетбола Александр Кобец, который должен начать новый сезон в Лиге развития НБА.

Подопечные Евгения Мурзина 14 сентября сыграют дома с одной из самых титулованных команд планеты Испанией, а уже 17-го числа померятся силами на выезде с черногорцами.

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