Сборная Украины по биатлону представила новую форму: фото

В пятницу, 13 июля, в здании Национального олимпийского комитета состоялась презентация новой формы сборной Украины по биатлону.

Федерация биатлона Украины официально подписала контракт с компанией "PEAK Sport", которая со следующего сезона предоставит украинским биатлонистам тренировочную, повседневную форму и форму для официальных мероприятий. Гоночные костюмы спортсменам сборной Украины будет шить шведская компания "Craft".

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Пока форма еще не сшита, на презентации ее можно было увидеть только на экране. Во время презентации представители китайской компании отметили ее везение – все, с кем "PEAK" начинает работать, мгновенно улучшают свои результаты.

В роли моделей для формы выступили капитан мужской команды Дмитрий Пидручный, а также биатлонистка сборной Украины Ирина Вавринец. На презентации формы присутствовали биатлонисты Артем Прима и Артем Тищенко, а также тренеры мужской команды Алексей Кравченко и Игорь Ященко.

Контракты с двумя фирмами являются спонсорскими и рассчитаны до следующих зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года. Ранее производителем формы для сборной Украины по биатлону была компания "Аdidas".