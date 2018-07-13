16:17
13 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
23°C
26°C 18°C
  • суббота
    23°C 17°C
  • воскресенье
    24°C 16°C
  • понедельник
    24°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Путин Валаамский. В России деньги не пахнут
Вєсті Кремля
21:14, 12 июля
Вести.UA. Пьяница Шуфрич. Ляшко теперь обслуживает себя сам
Вєсті.UA
20:43, 12 июля
Почему украинцы становятся рабами, а рабовладельцев почти никогда не наказывают
ЦРУ
09:00, сегодня
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 июля
Вспомнить Все. Изобретательность как способ выжить
Згадати все
22:12, 10 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Сборная Украины по биатлону представила новую форму: фото

45 Читати новину українською
Дмитрий Пидручный и Ирина Вавринец
Дмитрий Пидручный и Ирина Вавринец / Николай Моторный

В пятницу, 13 июля, в здании Национального олимпийского комитета состоялась презентация новой формы сборной Украины по биатлону.

Федерация биатлона Украины официально подписала контракт с компанией "PEAK Sport", которая со следующего сезона предоставит украинским биатлонистам тренировочную, повседневную форму и форму для официальных мероприятий. Гоночные костюмы спортсменам сборной Украины будет шить шведская компания "Craft".

Читайте также: Украинка Джима примет участие в биатлонном шоу в Германии

Пока форма еще не сшита, на презентации ее можно было увидеть только на экране. Во время презентации представители китайской компании отметили ее везение – все, с кем "PEAK" начинает работать, мгновенно улучшают свои результаты.

В роли моделей для формы выступили капитан мужской команды Дмитрий Пидручный, а также биатлонистка сборной Украины Ирина Вавринец. На презентации формы присутствовали биатлонисты Артем Прима и Артем Тищенко, а также тренеры мужской команды Алексей Кравченко и Игорь Ященко.

Контракты с двумя фирмами являются спонсорскими и рассчитаны до следующих зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года. Ранее производителем формы для сборной Украины по биатлону была компания "Аdidas".

Теги: Новости спорта Новости биатлона
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Падение и повышение курса гривны: как власть грабит людей
сегодня, 16:00 Падение и повышение курса гривны: как власть грабит людей
Сергій Фурса 63
Рокот Трампа накануне встречи с Путиным
сегодня, 15:01 Рокот Трампа накануне встречи с Путиным
Злой Одессит 905
Как сохранить продукты свежими в течение месяца
сегодня, 14:00 Как сохранить продукты свежими в течение месяца
130
Уверены, что знаете о пиве много? Проверьте себя!
11 июля, 18:30 Уверены, что знаете о пиве много? Проверьте себя!
695
Шоу одного президента на саммите НАТО: кто на самом деле "тормозит" Альянс и прав ли Трамп
сегодня, 13:55 Шоу одного президента на саммите НАТО: кто на самом деле "тормозит" Альянс и прав ли Трамп
Борис Немировський 304
Паралимпиада-2018: медальный зачет
 18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес
 13 мая , 06:50
Зимняя Олимпиада-2018: расписание соревнований
 8 февраля , 16:02
Трагедия на Крымском мосту неизбежна: комментарий эксперта
 22 февраля , 13:44
ДТП с кортежем Порошенко: нарушил ли правила регулировщик
 6 марта , 17:02
Депутаты устроили стычку в Раде из-за резонансных высказывания Мураева о Сенцове: фото
 8 июня , 12:51
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук