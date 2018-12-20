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      Сборная Украины по биатлону провела заключительную тренировку перед третьим этапом Кубка мира

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      Сергей Семенов и Артем Прима
      Сергей Семенов и Артем Прима / Xsport (Максим Чеберяка)

      В четверг, 20 декабря, в чешском Нове-Место стартует третий этап Кубка мира по биатлону. Накануне биатлонисты провели тренировку на стадионе "Высочина Арена". Первыми чешский снег испытали мужчины, а под вечером на тренировки вышли девушки.

      Под руководством Юрая Санитры на стрельбище работало четверо украинских биатлонистов, которые заявлены на спринтерскую гонку. По словам наставника украинских мужчин, спортсмены настроены решительно и хотят доказать случайность неудачи в эстафете на предыдущем этапе в Хохфильцене, пишет Xsport.

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      Однако, упаднические настроения внутри команды не ощущаются, спортсмены положительно настроены на последний перед Новым годом этап. Одним из последних тренировку покидал Сергей Семенов, который упорно работал над стрельбой раз за разом меняя позиции.

      Несмотря на то, что к команде присоединился молодой Богдан Цымбал, на официальной тренировке его не было. Спортсмен приехал в Нове-Место с этапа Кубка IBU в Обертиллиасе и по окончанию соревнований останется в Чехии на предновогодний сбор. Отметим также, что в Обертиллиасе свою дебютную гонку в сезоне проведет Руслан Ткаленко, который пропустил часть летней подготовки из-за проблем с плечом.

      Дмитрий Пидручный потренировался в Нове-Место // Xsport

      Также стоит сказать, что многие спортсмены жаловались на тяжелый снег на стадионе в Нове-Место, а на стрельбище ощущались сильные порывы ветра. Неутешительный прогноз погоды синоптики передают и на день гонки.

      После окончания тренировки у мужчин, на стадионе стали появляться девушки. Под руководством Андрея Прокунина и Григория Шамрая работали сестры Семеренко и Елена Пидгрушная, вместе с ними тренировалась Анастасия Меркушина, за которой наблюдал тренер-отец Олег Меркушин, а отдельно от команды к гонкам готовилась Юлия Джима.

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      По словам личного наставника биатлонистки словенца Уроша Велепца, Юлия бежала контрольную тренировку, чтобы определиться, будет ли она стартовать в спринтерской гонке. Оба огневых рубежа Джима прошла в ноль, и теперь, скорее всего, спортсменка примет участие в пятничном спринте.

      Тренировки Юлии Джимы перед третьим этапом Кубка мира по биатлону

      К слову, болельщиков, которые посетили официальную тренировку биатлонистов, было совсем немного. Приятно, что основную часть пришедших на стадион фанатов составили украинцы, которых в Нове-Место ожидается невероятное количество.

      Напомним, что уже в четверг, 20 декабря, состоится спринтерская гонка у мужчин на третьем этапе Кубка мира по биатлону.

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      Теги: Спорт Анастасия Меркушина Новости биатлона Артем Прима Валентина Семеренко Вита Семеренко Юлия Джыма Елена Пидгрушна Сергей Семенов Дмитрий Пидручный
      Источник: 24 Канал
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