Сборная Украины по боксу выставила мощный состав на чемпионат мира в Индии

В индийском городе Нью-Дели стартует мировое первенство по боксу среди женщин. Нашу страну на этих соревнованиях будут представлять десять участниц.

Главный старт в женском боксе пройдет с 15 по 24 ноября в Индии.

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Состав женской сборной Украины по боксу на ЧМ-2018:

Анна Охота (весовая категория 48 кг), Татьяна Коб (51 кг), Иванна Крупеня (54 кг), Снежана Холодкова (57 кг), Юлия Цыплакова (60 кг), Мария Бова (64 кг), Юлия Стойко (69 кг), Мария Боруца (75 кг), Анастасия Чорноколенко (81 кг), Татьяна Шевченко (свыше 81 кг).

Национальная женская сборная Украины отправилась в Индию вечером 6 ноября. По приезду в Нью-Дели наша команда проведет недельный акклиматизационный сбор. Официальная процедура жеребьевки состоится 15 ноября, а уже на следующий день девушки начнут борьбу на мировом первенстве.

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