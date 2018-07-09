Сборная Украины по фехтованию осталась без экипировки перед Чемпионатом мира

С 19-го по 26 июля в китайском Уси пройдет Чемпионат мира по фехтованию, на котором будет представлена сборная Украины.

Женская сборная команда в составе Ольги Харлан, Алины Комащук, Елены Ворониной и Юлии Бакастовой попала в неприятную ситуацию перед стартом соревнований. Об этом в своем Instagram сообщила лидер сборной Украины Ольга Харлан.

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По ее словам, во время пересадки в аэропорту Парижа, когда сборная Украины направлялась на тренировочный сбор в Японию, был потерян багаж. Чемоданы с экипировкой и оружием сборной Украины нашли только через пять дней, но не смогли сразу их вернуть саблисткам из-за неблагоприятных погодных условий.

Таким образом, сборная Украины вынуждена больше недели готовиться к Чемпионату мира в чужой форме и амуниции.

Напомним, на недавнем чемпионате Европы украинцы завоевали две медали. Богдан Никишин показал третий результат в личном первенстве, а украинские саблистки взяли серебро в команде. Также после успешного выступления в Сербии Никишин стал лидером мирового рейтинга.