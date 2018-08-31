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Сборная Украины по футболу представила новую форму

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Форма сборной Украины по футболу
Форма сборной Украины по футболу

Во вторник, 4 сентября, на НСК "Олимпийский" в Киеве состоится презентация новой формы сборной от технического спонсора главной команды Joma. Начнется все в 17:30.

Презентация состоится во время открытой тренировки национальной команды, которую смогут посетить болельщики. Вход зрителей на стадион будет открыт с 17.30 и будет свободным.

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Участие в презентации также примет солист группы "ТИК" Виктор Бронюк.

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Теги: Футбол Новости спорта Сборная Украины по футболу
Источник: 24 Канал
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