Сборная Украины по футболу представила новую форму
Во вторник, 4 сентября, на НСК "Олимпийский" в Киеве состоится презентация новой формы сборной от технического спонсора главной команды Joma. Начнется все в 17:30.
Презентация состоится во время открытой тренировки национальной команды, которую смогут посетить болельщики. Вход зрителей на стадион будет открыт с 17.30 и будет свободным.
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Участие в презентации также примет солист группы "ТИК" Виктор Бронюк.
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Источник: 24 Канал
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