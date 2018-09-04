Сборная Украины по футболу представила новую уникальную форму: фото

На НСК "Олимпийский" состоялось представление новой игровой формы сборной Украины по футболу.

Основной комплект формы сборной Украины – желтый, запасной – синий. Третий комплект – белый. Украинские вратари будут играть или в черном, или в красном. Производителем формы стала компания Joma.

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В презентации приняли участие футболисты национальной команды Евгений Коноплянка, Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук. К ним присоединились вратари Андрей Лунин и Андрей Пятов.

Первые матчи в новой форме сборная Украины сыграет 6 и 9 сентября. В эти дни команда Андрея Шевченко в рамках Лиги наций встретится с Чехией и Словакией.

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