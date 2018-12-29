Сборная Украины по футболу проведет два товарищеских матча с Португалией: названы даты

Федерации футбола Украины и Португалии достигли договоренности о проведении двух международных матчей между национальными женскими сборными двух стран.

Поединки состоятся 17 и 20 января 2019 года на территории Португалии. Первую игру команды проведут в городке Абрантиш на местном муниципальном стадионе, который вмещает 6000 зрителей, пишет сайт Федерации футбола Украины.

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Второй матч состоится в городе Торриш-Новаш на стадионе "Алвеш Виейра" (18000 зрителей). Время начала матчей и другие детали станут известны позже.

За всю свою историю женская сборная Украины провела с португальской командой шесть поединков, в которых одержала три победы, потерпела одно поражение и дважды сыграла вничью.

Португалия, как и сборная Украины, завершила последний отборочный этап к Чемпионату мира-2019 на третьей строчке в группе, пропустив вперед Италию и Бельгию. Уже в октябре португалки приняли участие в международном турнире в Китае, в котором сыграли со сборными Финляндии (0:0), Китая (0:0) и Таиланда (4:1). А уже в ноябре провели три встречи с командами США (0:1) и Уэльса (0:0, 1:0).

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