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      Сборная Украины по футболу сыграет товарищеский матч с Эстонией

      9 Читати новину українською
      Сборная Украины по футболу
      Сборная Украины по футболу / Павел Кубанов, ФФУ

      В 2019 году сборная Украины по футболу проведет 10 матчей. Восемь из них – в рамках отбора на Евро-2020. Еще два матчи – это товарищеские. В одном из них соперником украинцев выступит сборная Эстонии.

      Матч против сборной Эстонии запланирован на 14 ноября. Место и время начала товарищеского поединка будет определено позже. Однако он состоится в Украине.

      Читайте также: Стал известен календарь матчей сборной Украины в отборе к Евро-2020

      Добавим, что в своей истории наша национальная команда четыре раза встречалась с эстонцами и непременно побеждала своего соперника. Более того, сборная Украины в этих поединках забила 10 мячей и не пропустила в свои ворота ни одного.

      Еще один товарищеский матч сборная Украины сыграет 10 сентября. Однако кто будет соперником и где может состояться матч – пока неизвестно.

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      Теги: Футбол Сборная Украины по футболу Спорт
      Источник: 24 Канал
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