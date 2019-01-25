Сборная Украины по футболу сыграет товарищеский матч с Эстонией

В 2019 году сборная Украины по футболу проведет 10 матчей. Восемь из них – в рамках отбора на Евро-2020. Еще два матчи – это товарищеские. В одном из них соперником украинцев выступит сборная Эстонии.

Матч против сборной Эстонии запланирован на 14 ноября. Место и время начала товарищеского поединка будет определено позже. Однако он состоится в Украине.

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Добавим, что в своей истории наша национальная команда четыре раза встречалась с эстонцами и непременно побеждала своего соперника. Более того, сборная Украины в этих поединках забила 10 мячей и не пропустила в свои ворота ни одного.

Еще один товарищеский матч сборная Украины сыграет 10 сентября. Однако кто будет соперником и где может состояться матч – пока неизвестно.

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