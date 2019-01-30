Сборная Украины по футзалу разгромно проиграла Чехии в первом поединке в 2019 году

Сборная Украины по футзалу в Чехии провела один из двух запланированных спаррингов с местной национальной командой.

Чехия – Украина 4:0

Голы: Сайдлер, 6, 11, Ковач, 39, Заруба, 40

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Подопечные Александра Косенко пропустили по два мяча в каждом из таймов, не сумев поразить ворота соперника.

Старт матча остался за хозяевами. Уже на второй минуте команда Томаша Нойманна имела две возможности, чтобы открыть счет. Однако, сначала владения украинцев спас Микитюк, а после удара Сайдлера сейвом отличился Литвиненко.

Впрочем, уже через четыре минуты чехи повели в счете. Провалом защиты "желто-синих" воспользовался Сайдлер, который с близкого расстояния обыграл кипера нашей сборной.

На 11 минуте хозяева забили во второй раз, и снова гол на свой счет записал Сайдлер, который после паса головой от Внука удвоил преимущество своей команды.

После отдыха оба соперника не форсировали события. Первый более-менее опасный момент возник у нашей сборной, когда на 26 минуте издали пробил Еремин. Впрочем, Герчак со второй попытки забрал мяч в свои руки.

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Последние 4,5 минуты подопечные Александра Косенко проводили с Шотурмой в роли пятого полевого, но отличиться им так и не удалось. Зато, на 39 минуте Петр сорвал контратаку соперника, и это нарушение стало для "желто-синих" шестым.

С десятиметровой отметки Литвиненко уверенно обыграл Ковач. А уже на последних секундах встречи в пустые ворота нашей команды поразил Заруба. Итак, 4:0 – сборная Украины начинает двухматчевое противостояние с чехами неприятным поражением.

Следующий очный матч между командами состоится 30 января в городе Кутна Гора. Начало в 21:15 по Киеву.

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