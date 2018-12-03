Сборная Украины по футзалу сыграет товарищеские матчи с Чехией в конце января

Мужская сборная Украины по футзалу проведет два товарищеских матча против Чехии. Подопечные Александра Косенко проведут два спарринга в рамках следующего окна для международных матчей.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

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Перед вылетом в Рио-Минор на контрольные поединки против Португалии главный тренер национальной команды Александр Косенко заявил, что Ассоциация футзала Украины достигла договоренности о поединках против Чехии в следующее международное окно.

Следующие матчи сборная Украины проведет 30 и 31 января 2019 года на выезде в Чехии. Город и время начала встреч станут известны позже.

Отметим, что 12 декабря состоится жеребьевка предварительного и основного раундов квалификации на Чемпионат мира-2020. Поединки предварительно раунда пройдут с 29 января по 3 февраля, а встречи основного раунда отбора – 22-27 октября.

Напомним, следующие матчи Украина проведет против действующих чемпионов Европы, Португалии, 4 и 5 декабря. Оба поединка стартуют в 21:00 по Киеву.

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