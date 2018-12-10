Сборная Украины по футзалу узнала соперника в полуфинале чемпионата Европы

В португальском городе Валбон состоялась жеребьевка финальной стадии женского первенства Европы 2019 года по футзалу.

Команда Олега Шайтанова после удачного выступления в домашнем раунде квалификации пробилась в "Финал четырех" первого в истории женского Евро по футзалу. В полуфинале наша сборная сыграет с Португалией.

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Полуфинальные пары женского Евро-2019 по футзалу:

Россия – Испания

Португалия – Украина

Отметим, что матчи полуфиналов состоятся 15 февраля. Матч за 3 место и финал запланирован на 17 февраля.

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