Сборная Украины по футзалу узнала соперника в полуфинале чемпионата Европы
В португальском городе Валбон состоялась жеребьевка финальной стадии женского первенства Европы 2019 года по футзалу.
Команда Олега Шайтанова после удачного выступления в домашнем раунде квалификации пробилась в "Финал четырех" первого в истории женского Евро по футзалу. В полуфинале наша сборная сыграет с Португалией.
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Полуфинальные пары женского Евро-2019 по футзалу:
Россия – Испания
Португалия – Украина
Отметим, что матчи полуфиналов состоятся 15 февраля. Матч за 3 место и финал запланирован на 17 февраля.
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Источник: 24 Канал
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