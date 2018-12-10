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      Сборная Украины по футзалу узнала соперника в полуфинале чемпионата Европы

      42 Читати новину українською
      Женская сборная Украины по футзалу
      Женская сборная Украины по футзалу

      В португальском городе Валбон состоялась жеребьевка финальной стадии женского первенства Европы 2019 года по футзалу.

      Команда Олега Шайтанова после удачного выступления в домашнем раунде квалификации пробилась в "Финал четырех" первого в истории женского Евро по футзалу. В полуфинале наша сборная сыграет с Португалией.

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      Полуфинальные пары женского Евро-2019 по футзалу:

      Россия – Испания

      Португалия – Украина

      Отметим, что матчи полуфиналов состоятся 15 февраля. Матч за 3 место и финал запланирован на 17 февраля.

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      Теги: Спорт Футбол Сборная Украины по футболу Футзал
      Источник: 24 Канал
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