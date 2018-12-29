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      Сборная Украины по гандболу проиграла заключительный матч на товарищеском турнире

      9 Читати новину українською
      Сборная Украины по гандболу
      Сборная Украины по гандболу / ФГУ

      Сборная Украины по гандболу проиграла свой заключительный матч на традиционном международном турнире в Риге сборной Бельгии – 23:28.

      Таким образом, украинцы закончили турнир на третьем месте. Независимо от результата последней игры, первыми будут египтяне, вторыми – бельгийцы, четвертыми – латвийцы, пишет ProSport.

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      Что касается динамики игры с Бельгией, то бельгийцы захватили инициативу с самого начала и ни разу за весь матч не позволили себя обойти.

      Однако на отметке 22: 20 рывок сделала уже Украина и после мячей Тильте и Садового счет сравнялся. К сожалению, история повторилась и вскоре Бельгия снова вышла на +3 (26:23). После этого украинцы не забивали вообще.

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      Теги: Спорт Гандбол
      Источник: 24 Канал
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