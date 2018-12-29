Сборная Украины по гандболу проиграла заключительный матч на товарищеском турнире

Сборная Украины по гандболу проиграла свой заключительный матч на традиционном международном турнире в Риге сборной Бельгии – 23:28.

Таким образом, украинцы закончили турнир на третьем месте. Независимо от результата последней игры, первыми будут египтяне, вторыми – бельгийцы, четвертыми – латвийцы, пишет ProSport.

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Что касается динамики игры с Бельгией, то бельгийцы захватили инициативу с самого начала и ни разу за весь матч не позволили себя обойти.

Однако на отметке 22: 20 рывок сделала уже Украина и после мячей Тильте и Садового счет сравнялся. К сожалению, история повторилась и вскоре Бельгия снова вышла на +3 (26:23). После этого украинцы не забивали вообще.

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