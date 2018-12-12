12:26
12 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      СТРЕЛЬБА В СТРАСБУРГЕ 11 ДЕКАБРЯ ИТОГИ 2018 ГОДА КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ РОМАН НАСИРОВ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Эксперименты дочери Путина. Избушка скандальной Захаровой
      Вєсті Кремля
      23:22, 11 декабря
      Вести.UA. Ограничения для секс-символа СССР. Топографический кретинизм российских СМИ
      Вєсті.UA
      20:26, 11 декабря
      Аэродром страха: почему желанный аэропорт в Одессе опасен для мира
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Культуризм: как накачаться и не попасть в КГБ
      Згадати все
      23:30, 11 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      СТРЕЛЬБА В СТРАСБУРГЕ 11 ДЕКАБРЯ ИТОГИ 2018 ГОДА КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ РОМАН НАСИРОВ

      Сборная Украины по хоккею одержала первую победу на чемпионате мира: видео

      72 Читати новину українською
      Сборная Украины разгромила Японию на чемпионате мира
      Сборная Украины разгромила Японию на чемпионате мира

      Молодежная сборная Украины по хоккею уверенно победила японцев в третьем туре чемпионата мира в дивизионе 1В. Благодаря дублю Дмитрия Даниленко, шайбам Александра Пересунько, Александра Фирсова, Игоря Шевченко и Феликса Морозова наша команда победила 6:2.

      Япония – Украина 2:6 (0:1; 0:1; 2:4)

      Читайте также: Сборная Украины по хоккею потерпела самое крупное поражение за 8 лет

      Первый период с японцами получился самым сложным в матче. В равной борьбе Украина все-таки смогла пробить чужие ворота лишь под занавес игрового отрезка. Забил Александр Пересунько.

      Опять ближе к окончанию периода украинцы отличились голом и во второй 20-минутке. Большинство реализовал Александр Фирсов.

      На полную атака "сине-желтых" разгулялась в заключительной трети матча. Наши ребята забросили сразу четыре шайбы, две из которых – в большинстве. Дмитрий Даниленко, который в итоге стал лучшим игроком встречи, оформил дубль, еще по голу провели Феликс Морозов и Игорь Шевченко. Японцы не позволили нашему вратарю Артуру Оганджаняну пойти с площадки "сухим", забив дважды. Причем одну из шайб соперник сборной Украины забросил в меньшинстве.

      Читайте также: События дня: "Шахтер" борется за выживание в Лиге чемпионов и третий подряд матч для Зинченко

      Таким образом, сборная Украины покинула последнее место в таблице дивизиона 1В.

      В среду, 12 декабря, в 14:00 по киевскому времени наши хоккеисты будут иметь возможность улучшить свое турнирное положение матчем с итальянцами.

      Видеообзор матча Украина U-20 – Япония U-20

      Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

      Теги: Спорт Хоккей
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Як протести у Франції впливають на Україну
      сегодня , 12:01 Як протести у Франції впливають на Україну
      Артем Овдієнко 380
      Российские артисты в "ЛНР" будто повинность отбывают
      сегодня , 08:40 Российские артисты в "ЛНР" будто повинность отбывают
      Ольга Черненко 1475
      Победа или Лига Европы: анонс матча Лиги чемпионов "Шахтер" – "Лион"
      сегодня , 08:00 Победа или Лига Европы: анонс матча Лиги чемпионов "Шахтер" – "Лион"
      Ігор Саджениця 330
      Завтра буде хаос, або Неприпустиме українське таксі
      11 декабря , 22:01 Завтра буде хаос, або Неприпустиме українське таксі
      Артем Овдієнко 2252
      Чим займався Порошенко під час двох тижнів воєнного стану: цікаві факти
      11 декабря , 21:00 Чим займався Порошенко під час двох тижнів воєнного стану: цікаві факти
      Сергій Лещенко 1785
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      Велоспорт: Том Бонен сделал очередной шаг к четвертому титулу
       8 февраля 2012 , 21:13
      Леб одержал дебютную победу в составе своей команды
       30 сентября 2013 , 11:51
      На вершине - двоевластие. "Манчестер Сити" - "Кристал Пэлас" - 3:0. ВИДЕО
       20 декабря 2014 , 16:40
      "Челси" - "Динамо". Наши оценки: Рыбалка на Темзе
       5 ноября 2015 , 11:16
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук