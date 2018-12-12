Сборная Украины по хоккею одержала первую победу на чемпионате мира: видео

Молодежная сборная Украины по хоккею уверенно победила японцев в третьем туре чемпионата мира в дивизионе 1В. Благодаря дублю Дмитрия Даниленко, шайбам Александра Пересунько, Александра Фирсова, Игоря Шевченко и Феликса Морозова наша команда победила 6:2.

Япония – Украина 2:6 (0:1; 0:1; 2:4)

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Первый период с японцами получился самым сложным в матче. В равной борьбе Украина все-таки смогла пробить чужие ворота лишь под занавес игрового отрезка. Забил Александр Пересунько.

Опять ближе к окончанию периода украинцы отличились голом и во второй 20-минутке. Большинство реализовал Александр Фирсов.

На полную атака "сине-желтых" разгулялась в заключительной трети матча. Наши ребята забросили сразу четыре шайбы, две из которых – в большинстве. Дмитрий Даниленко, который в итоге стал лучшим игроком встречи, оформил дубль, еще по голу провели Феликс Морозов и Игорь Шевченко. Японцы не позволили нашему вратарю Артуру Оганджаняну пойти с площадки "сухим", забив дважды. Причем одну из шайб соперник сборной Украины забросил в меньшинстве.

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Таким образом, сборная Украины покинула последнее место в таблице дивизиона 1В.

В среду, 12 декабря, в 14:00 по киевскому времени наши хоккеисты будут иметь возможность улучшить свое турнирное положение матчем с итальянцами.

Видеообзор матча Украина U-20 – Япония U-20

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