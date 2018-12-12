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      Сборная Украины по хоккею победила итальянцев

      38 Читати новину українською
      Сборная Украины U-20 победила Италию
      Сборная Украины U-20 победила Италию / Zik

      Во вторник сборная Украины по хоккею U-20 смогла одержать вторую подряд победу на Чемпионате мира. Украинцы переиграли сверстников из Италии.

      Украина U-20 – Италия U-20 2: 1 (по буллитам) (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0)
      Шайбы: 16:30 Грегорио (Бергер), 1:0 – 22:11 Шевченко, 1:1

      Решающий буллит: Пересунько (четвертый раунд)

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      Италия сумела забить в конце первого периода, однако на старте второй 20-минутки украинцы отыгрались благодаря Игорю Шевченко. Тяжелой для нашей сборной была вторая половина периода. Хоккеисты постоянно получали удаления и значительную часть времени действовали втроем против пятерых, чудом сумев отбиться от атак противника.

      В третьем периоде шайб команды не забивали и встреча перешла в овертайм. Украина по итогам основного времени уже набрала 4 пункта и боролась за еще один балл. Команды и здесь не смогли поразить ворота друг друга, поэтому игра завершилась в серии буллитов, где Украина выиграла благодаря удачным попыткам Морозова и Пересунько.

      Украина U-20 закроет чемпионат мира 14-го декабря матчем против Словении. Благодаря победе Украина сохранила прописку в Дивизионе 1B.

      Напомним, что молодежная сборная Украины по хоккею уверенно победила японцев в третьем туре чемпионата мира в дивизионе 1В.

      Теги: Спорт Хоккей
      Источник: 24 Канал
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