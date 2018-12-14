Сборная Украины по хоккею потерпела болезненное фиаско в игре со словенцами

Молодежная сборная Украины проиграла Словении в последнем матче на чемпионате мира.

Словения U20 – Украина U20 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

Шайбы: 0:1 Шевченко (Середницкий, Сиротенко, 29:19). 1:1 предан (Куявеч, Дрозг, 30:23). 2:1 Штурм (Стоян, 30:50). 3:1 Содья (Стоян, Капель, 50:04 – больш.). 4:1 Бохинц (Штурм, Стоян, 57:26).

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Победа над сборной Украины позволила сборной Словении занять первое место в нашей группе на чемпионате мира в Дивизионе ИС и в следующем сезоне вырасти в классе до Дивизиона ИА.

На данный момент наша команда остается на четвертом месте в турнирной таблице. Но сборная Италии, которая имеет на одно очко меньше, проведет сегодня свой последний матч с японцами и имеет все шансы опередить сборную Украины.

Напомним, что молодежная сборная Украины по хоккею уверенно победила японцев в третьем туре чемпионата мира в дивизионе 1В.