Сборная Украины по хоккею закончила ЧМ-2018 на 5 месте

В пятницу, 14 декабря, в Польше завершился молодежный чемпионат мира в Дивизионе 1B. Сборная Украины, набрав 5 очков, заняла предпоследнее место.

Наша команда проиграв первые два поединка, на первое место в группе уже не претендовала. Однако победив в двух следующих встречах японцев и итальянцев, подопечные Олега Игнатьева сохранили себе место в дивизионе 1В. Заключительный поединок со словенцами для нашей команды ничего не решал.

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Отметим, что с Дивизиона 1В вылетела сборная Японии, поэтому в следующем году наша команда продолжит выступление в этом же дивизионе. Вместо Словении, которая завоевала повышение в классе, в Дивизион 1B опустится Франция или Латвия. Турнир в Дивизионе 2A состоится в январе, когда и определится, кто заменит Японию.

Что касается сборной Украины, стоит отметить, что на чемпионате U-20 выступал почти тот же состав, который в апреле выиграл свой дивизион юниорского чемпионата мира U-18 в Киеве. Сборная в среднем немного моложе, чем другие участники. По итогам турнира лучшим бомбардиром сборной стали Александр Пересунько, Феликс Морозов и Дмитрий Даниленко, которые набрали по 4 очка.

Таким образом, выступление команды Олега Игнатьева, которая на турнире была одной из самых молодых, можно рассматривать вполне обнадеживающим с точки зрения перспективы.

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