Сборная Украины по мини-футболу разгромила Черногорию и вышла в четвертьфинал Евро-2018: видео
На чемпионате Европы 2018 года по мини-футболу, который проходит в Киеве, сборная Украины сумела выйти из группы с первого места.
В последнем матче группы украинцы разгромили сборную Черногории 5:0. За "сине-желтых" забивали Анатолий Кутсюта и дважды Иван Кривошеенко и Евгений Шайдюк. Стоит отметить, что до этого матча именно черногорцы лидировали в группе. Но после победы их обошли украинцы.
Видео моментов матча Украина – Черногория
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В четвертьфинале украинцы сыграют с командой, занявшей второе место в группе B.
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Источник: 24 Канал
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