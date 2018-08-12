Сборная Украины по мини-футболу стартовала с поражения итальянцам на чемпионате Европы в Киеве

Сборная Украины на домашнем чемпионате Европы, который в воскресенье, 12 августа, стартовал в Киеве, уступила сборной Италии.

Украинцы первыми забили в матче – на 4-й минуте отличился Драган. Но вскоре Тровато и Тейшейра вывели свою команду вперед. На перерыв сборные ушли на счете 1:3 – еще один гол за итальянцев забил Галлиника.

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После перерыва сборная Италии довела счет до разгромного 1:5. Украинцы силами Шайдюка сократили отставание. Но Заннони снова увеличил отрыв до четырех голов. Все, что смогли украинцы – гол Зайца в конце матча, который уже ничего не решал в этой игре.

Украина – Италия – 3:6

Голы: Драган, 4, Шайдюк, 30 Заяц, 39 – Тровато, 8, Тейшейра, 9, Галлиника, 14 Агилар, 23 Берти, 29 Заннони, 32

Напомним, чемпионат Европы по мини-футболу проходит в Киеве. Продлится он до 18 августа. Сборная Украины попала в одну группу с Италией, Бельгией, Черногорией и Словакией. Именно с последней "сине-желтые" и сыграют следующий матч в понедельник, 13 августа. Игра начнется в 19:00. В плей-офф выйдут по две лучшие команды из группы.

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