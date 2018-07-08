Сборная Украины по пляжному футболу пробилась в суперфинал Евролиги

Сборная Украины по пляжному футболу в последнем поединке второго этапа драматично обыграла Турцию.

Соперники на протяжении всего поединка шли нога в ногу. На каждый гол Украины турки отвечали своим.

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В третьем периоде отыгрываться пришлось уже подопечным Евгения Вереницы. Здесь пригодился красавец-мяч нашего вратаря Виталия Сидоренко.

В итоге, основное время завершилось вничью – 4:4. А в овертайме Украина не оставила шансов соперникам. Медвидь и Корнийчук по разу расписались в турецких воротах – 6:4.

По итогам двух этапов отбора в активе Украины 12 очков. Так вот, в сентябре наша команда отправится в Италию на суперфинал Евролиги.