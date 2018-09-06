Сборная Украины по пляжному футболу разгромно уступила России: видео голов
В первом туре группового этапа Суперфинала Евролиги по пляжному футболу сборная Украины противостояла россиянам. Последние являются действующим обладателем трофея.
Россияне разгромили украинцев, забив шесть голов за матч. Хет-трик сделал Земсков, и по голу провели Папоротный, Макаров и Крашенинников.
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В пятницу, 7 сентября, во второй день турнира в 16:15 Украина сыграет против белорусов. В субботу, 8 сентября, "сине-желтые" будут противостоять хозяевам турнира – итальянцам.
В финале сыграют победители групп. Команды, которые займут вторые места в своих квартетах, сыграют матч за третье место.
Источник: 24 Канал
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