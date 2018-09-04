Сборная Украины по теннису объявила состав на матчи Кубка Дэвиса против Португалии
Сборная Украины в Кубке Дэвиса назвала состав на матчи первого раунда плей-офф первой группы Евро-Африканской зоны против сборной Португалии.
Федерация тенниса Украины уже направила в ITF официальную заявку с составом национальной сборной. В заявку вошли: Сергей Стаховский, Илья Марченко, Денис Молчанов, Павел Шумейко.
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К сожалению, матч против Португалии пропустит Александр Долгополов, который восстанавливается после травмы.
Отметим, что матч против Португалии пройдет 14-15 сентября в городе Буча.
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Источник: 24 Канал
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