Сборная Украины по теннису объявила состав на матчи Кубка Дэвиса против Португалии

Сборная Украины в Кубке Дэвиса назвала состав на матчи первого раунда плей-офф первой группы Евро-Африканской зоны против сборной Португалии.

Федерация тенниса Украины уже направила в ITF официальную заявку с составом национальной сборной. В заявку вошли: Сергей Стаховский, Илья Марченко, Денис Молчанов, Павел Шумейко.

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К сожалению, матч против Португалии пропустит Александр Долгополов, который восстанавливается после травмы.

Отметим, что матч против Португалии пройдет 14-15 сентября в городе Буча.

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