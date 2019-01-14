Сборная Украины по теннису узнала соперниц в борьбе за выход в Мировую группу
Сегодня состоялась жеребьевка Кубка федераций, в ходе которого узнала соперников женская сборная Украины по теннису. Украинкам предстоит встретиться с Эстонией, Болгарией и Швецией в группе B.
В группу А Евро/Африканской зоны I отправились Польша, Россия и Дания.
Читайте также: Свитолина рассказала о позорном случае с Марреем, который решил завершить карьеру
На прошлой неделе стало известно о составе сборной Украины на Кубок федерации. В него были включены сильнейшие отечественные теннисистки во главе с Элиной Свитолиной.
Матчи группового раунда Кубка федераций пройдут 6-8 февраля, финальные встречи – 9 февраля.
Победитель группы выйдет в плей-офф Второй Мировой группы, где сыграет против одного из четырех неудачников первого раунда Второй Мировой группы. Матчи за право сыграть в 2020 году в Мировой группе состоятся в апреле этого года.
Кубок Федерации (FED Cup) – крупнейшие международные командные соревнования в женском теннисе. Организатором турнира является Международная федерация тенниса. В мужском турнире аналогичные соревнования называются Кубок Дэвиса. Больше всего Кубок выигрывала сборная США – 18; десять побед на счету сборной Чехии (включая успехи времен Чехословакии), а семь – у австралиек.