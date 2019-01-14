Сборная Украины по теннису узнала соперниц в борьбе за выход в Мировую группу

Сегодня состоялась жеребьевка Кубка федераций, в ходе которого узнала соперников женская сборная Украины по теннису. Украинкам предстоит встретиться с Эстонией, Болгарией и Швецией в группе B.

В группу А Евро/Африканской зоны I отправились Польша, Россия и Дания.

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На прошлой неделе стало известно о составе сборной Украины на Кубок федерации. В него были включены сильнейшие отечественные теннисистки во главе с Элиной Свитолиной.

Матчи группового раунда Кубка федераций пройдут 6-8 февраля, финальные встречи – 9 февраля.

Победитель группы выйдет в плей-офф Второй Мировой группы, где сыграет против одного из четырех неудачников первого раунда Второй Мировой группы. Матчи за право сыграть в 2020 году в Мировой группе состоятся в апреле этого года.

Кубок Федерации (FED Cup) – крупнейшие международные командные соревнования в женском теннисе. Организатором турнира является Международная федерация тенниса. В мужском турнире аналогичные соревнования называются Кубок Дэвиса. Больше всего Кубок выигрывала сборная США – 18; десять побед на счету сборной Чехии (включая успехи времен Чехословакии), а семь – у австралиек.

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