Сборная Украины по водному поло проиграла в дебютном матче в Мировой Лиге

Национальная сборная Украины по водному поло уступила сборной Голландии в дебютном для себя матче Мировой Лиги. Украинцы на выезде уступили сборной Голландии со счетом 5:15.

На игру в Утрехте тренеры сборной Украины Валерий Завизион и Александр Евтушок взяли 13 ватерполистов, пишет galinfo.

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Одним из лучших в составе нашей команды был Юрий Маметьев, который в воротах голландцев сумел трижды расписаться. Еще по голу на свой счет записали "динамовец" Владимир Войтенко и Денис Гусаков, который выступает за сборную Харьковской области.

Всего во втором раунде принимают участие 14 сборных Старого Света, которые разделены на четыре группы, в которых пройдут турниры в два круга с разъездами – каждая из команд сыграет с каждым из соперников по одному матчу дома и в гостях. Вместе со сборными Украины и Нидерландов в группе "В" сыграют национальные команды Испании и Греции – одни из сильнейших не только на континенте, но и в мире.

В первом круге группового этапа "сине-желтые" 13-го ноября в Харькове будут принимать испанцев, а с греками сыграют в Афинах 11-го декабря. Матчи второго круга состоятся уже в 2019 году.

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