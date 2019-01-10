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      Сборная Украины по волейболу феноменально завершила отбор на Евро

      80 Читати новину українською
      Украина победила Швейцарию
      Украина победила Швейцарию / acebook.com/fvu.in.ua

      Сборная Украины по волейболу преодолела отборочный этап на чемпионат Европы без единого поражения. В последней игре против Швейцарии украинские волейболисты сумели одержать волевую победу в пяти сетах.

      Украинцы еще в поединке против Македонии обеспечили себе первое место в группе и выход на первый чемпионат Европы с 2005 года, тогда как Швейцария надеялась на поражение македонцев в параллельном матче, но этого не произошло.

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      В первом сете украинцы уверенно забрали концовку, чего не удалось сделать во втором, и швейцарцы выиграли партию в игре до преимущества в два очка. После этого украинцы снова вышли вперед, благодаря ударному окончанию сета, но швейцарцы сравняли счет с преимуществом в 10 очков в четвертой партии.

      Пятый и решающий сет вышел крайне напряженным, ведь сборная Украины дважды теряла преимущество в три очка и позволила швейцарцам подавать на матч. Но, не без везения и помощи сетки, украинцам удалось сравнять счет и вырвать победу в нелегком поединке.

      Таким образом, мужская сборная Украины стала третьей командой, кроме Греции и Эстонии, которой удалось выиграть все встречи в квалификации. Жеребьевка группового этапа чемпионата Европы состоится 16 января в Брюсселе (Бельгия).

      Напомним, что в среду, 9 января, женская сборная Украины по волейболу сыграла последний матч отбора на Чемпионат Европы 2019 года.

      Теги: Спорт Волейбол
      Источник: 24 Канал
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