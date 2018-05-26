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Сборная Украины по волейболу в тяжелом матче победила Нидерланды на выезде

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Сборная Украины по волейболу в тяжелом матче победила Нидерланды на выезде

В матче 3 тура Золотой Евролиги сборная Украины на выезде встречалась со сборной Нидерландов. Продемонстрировав характер, украинцы сумели выиграть важный матч.

Начала матч сборная Украины не слишком удачно, проиграв соперникам 10 очков в первом сете – 25:15. Зато украинцы выиграли вторую партию – 20:25.

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В третьем сете вновь преимущество было на стороне голландцев – 25:20. Казалось, что хозяева площадки возьмут и четвертый сет. Однако в напряженной борьбе «сине-желтые» сумели сравнять счет в матче, забрав сет 24:26.

С разницей в те же два очка победили украинцы и в пятом сете, оформив победу в матче.

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Следовательно украинцы набирают два очка и с пятью баллами в активе остаются на втором месте. Теперь команды ожидает игра в Ивано-Франковске 30 мая.

Лидирует же в группе сборная Турции. С ней украинцы сыграют дома 6 июня. До этого 3 июня игра со сборной Словении на выезде.

Нидерланды – Украина 2:3 (25:15, 20:25, 25:20, 24:26, 13:15)

Теги: Новости спорта
Источник: 24 Канал
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