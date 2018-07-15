Сборная Украины победила на баскетбольном турнире в Нидерландах
Сборная Украины U18 заняла первое место на международном турнире в Роттердаме (Нидерланды) среди старшей женской категории в рамках подготовки к квалификации на чемпионат Европы.
Наша команда сыграла групповой этап с двумя победами и одним поражением, что позволило квалифицироваться в плей-офф, пишет Федерация баскетбола Украины.
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После этого сборная Украины разобралась с командой "Groene smatjes" в 1/4 финала, с "PZB" в 1/2 и победила "Ettearvamatud12" в финале соревнований, что и позволило праздновать нашим девушкам победу.
Напомним, квалификационный турнир чемпионата Европы женская сборная Украины U-18 будет играть в Венгрии 4-5 августа.
Источник: 24 Канал
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