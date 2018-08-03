Сборная Украины победила на домашнем Летнем кубке Европы по теннису

Украина выиграла домашний зональный турнир Летнего кубка Европы среди девушек до 16 лет.

В финальном матче зонального турнира в группы D, который прошел в Киеве, украинки праздновали победу над сверстницами из Латвии, сообщает "БТУ".

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Любви Костенко понадобилось почти 2 часа, чтобы обыграть Патрицию Шпак (7:5, 1:6, 6:3), а Дарья Лопатецкая победила чемпионку Европы в категории U16 Камиллу Бартон: 6:3, 6:1.

Напомним, что еще 2 августа наши теннисистки гарантировали себе выход в финальную часть Летнего кубка Европы, является отбором на юниорский Кубок Федерации. Данный турнир пройдет 6-8 августа в Будапеште. Кроме Украины и Латвии в нем выступят Россия, Словакия, Беларусь, Германия, Румыния и Испания.

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