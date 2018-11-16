Сборная Украины победила в группе Всемирной университетской лиги 3х3

Женская студенческая сборная Украины по баскетболу 3х3 выиграла все три матча группового этапа Всемирной университетской лиги 3х3.

В заключительном поединке наши девушки в упорной борьбе одолели в овертайме хозяев из Пекинского университета – 18:16.

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В предыдущих матчах украинки одолели команду японского университета Такушоку (22:9) и команду Чили (22:10).

Поэтому сборная Украины заняла первое место в группе A. В 1/8 финала наши девушки сыграют с четвертой командой в группе D. Там выступают команды университета Любляны (Словения), мексиканского университета CETYS, китайского Тяньцзиня и Национального университета Колумбии.

Напомним, что сборная Украины матч в 1/8 финала сыграет 17 ноября. Начало – в 6:30.

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