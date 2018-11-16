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      Сборная Украины победила в группе Всемирной университетской лиги 3х3

      16 Читати новину українською
      Студенческая сборная Украины по баскетболу 3х3
      Студенческая сборная Украины по баскетболу 3х3 / ФБУ

      Женская студенческая сборная Украины по баскетболу 3х3 выиграла все три матча группового этапа Всемирной университетской лиги 3х3.

      В заключительном поединке наши девушки в упорной борьбе одолели в овертайме хозяев из Пекинского университета – 18:16.

      Читайте также: Сборная Украины отправилась на заключительные матчи Евроотбора: состав команды

      В предыдущих матчах украинки одолели команду японского университета Такушоку (22:9) и команду Чили (22:10).

      Поэтому сборная Украины заняла первое место в группе A. В 1/8 финала наши девушки сыграют с четвертой командой в группе D. Там выступают команды университета Любляны (Словения), мексиканского университета CETYS, китайского Тяньцзиня и Национального университета Колумбии.

      Напомним, что сборная Украины матч в 1/8 финала сыграет 17 ноября. Начало – в 6:30.

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      Теги: Спорт Сборная Украины по баскетболу Баскетбол
      Источник: 24 Канал
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