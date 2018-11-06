Сборная Украины поедет в Анталию, – Андрей Шевченко о переносе товарищеского матча

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко подтвердил: контрольный матч Украина - Турция перенесен из Днепра в Анталию.

Матч Турция – Украина пройдет на "Анталия-Арене", которая была открыта в 2015 году и вмещает 32 539 зрителей.

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"Так, эта игра действительно состоится в этом турецком городе", – сказал наставник "сине-желтых" в разговоре с журналистом "Команды №1".

Напомним, что матч Турция – Украина, запланированный на 20 ноября, сначала должен был состояться в Днепре, но представители команды соперника настояли на том, чтобы он прошел в лучших погодных условиях. Можно предположить, что турки, нарушив определенные контрактные обязательства, вынуждены будут заплатить нам определенную неустойку, хотя официальной информации по этому поводу нет.

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