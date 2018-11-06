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      Сборная Украины поедет в Анталию, – Андрей Шевченко о переносе товарищеского матча

      44 Читати новину українською
      Мирча Луческу и Андрей Шевченко
      Мирча Луческу и Андрей Шевченко

      Наставник сборной Украины Андрей Шевченко подтвердил: контрольный матч Украина - Турция перенесен из Днепра в Анталию.

      Матч Турция – Украина пройдет на "Анталия-Арене", которая была открыта в 2015 году и вмещает 32 539 зрителей.

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      "Так, эта игра действительно состоится в этом турецком городе", – сказал наставник "сине-желтых" в разговоре с журналистом "Команды №1".

      Напомним, что матч Турция – Украина, запланированный на 20 ноября, сначала должен был состояться в Днепре, но представители команды соперника настояли на том, чтобы он прошел в лучших погодных условиях. Можно предположить, что турки, нарушив определенные контрактные обязательства, вынуждены будут заплатить нам определенную неустойку, хотя официальной информации по этому поводу нет.

      Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

      Теги: Спорт Футбол Новости Турции Андрей Шевченко Сборная Украины по футболу
      Источник: 24 Канал
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