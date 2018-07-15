Сборная Украины получила больше всего медалей на чемпионате Европы по панкратиону
В сербском городе Зренянин завершился чемпионат Европы по панкратиону.
Сборная Украины провела удивительно удачный старт: в командном зачете стала победителем континентального первенства.
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Наши спортсмены 16 раз поднимались на высшую ступень пьедестала почета. Отметим, что всего в двух разделах было разыграно 24 комплекта наград, сообщает пресс-служба Спортивного комитета Украины.
Впереди у сборной Украины важнейший старт сезона – чемпионат мира 2018 года, который в начале ноября будет принимать Беларусь.
Источник: 24 Канал
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