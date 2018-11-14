Сборная Украины получила нового главного тренера

Федерация хоккея Украины объявила имя нового главного тренера национальной сборной.

Исполнительный комитет ФХУ на заседании утвердил на посту главного тренера сборной Украины 43-летнего Андрея Срюбко.

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Андрей Срюбко – известный в прошлом украинский хоккеист. За свою тренерскую карьеру работал как ассистент в ХК "Дмитров" (Россия), молодежной сборной Украины, ХК "Донбасс", главным менеджером в национальной мужской команде Украины и старшим тренером молодежной сборной Украины.

Отметим, что в сборной Украины Срюбко в качестве хоккеиста провел 106 матчей и набрал 24 очка (16+8). Украинец выступал на Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити и принял участие в 10 чемпионатах мира.

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