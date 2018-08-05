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Сборная Украины получила золото на чемпионате Европы по синхронному плаванию

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Женская сборная Украины по синхронному плаванию принесла Украине третье золото на чемпионатах Европы в Глазго.

В комбинационной дисциплине "сине-желтые" опередили Италию и Испанию, которые также заняли место на подиуме. Результат сборной Украины – 94,46 очка.

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Таким образом, украинки сделали пока наибольший вклад в общекомандный зачет Украины: на их счету одно золото и два серебра. Всего на чемпионатах Европы в Глазго украинцы завоевали восемь наград (3 золота, 4 серебра и 1 бронза).

Это второе золото в истории украинской сборной в данной дисциплине. В последний раз Украина оказывалась сильнейшей 4 года назад.

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Теги: Новости спорта
Источник: 24 Канал
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