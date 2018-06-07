Сборная Украины потеряла 5 позиций в обновленном рейтинге ФИФА
7 июня ФИФА опубликовала обновленный мировой рейтинг национальных сборных. Сборная Украины опустилась сразу на 5 позиций. Теперь «сине-желтые» занимают 35 место.
В активе сборной Украины 733 балла. Украинцев обошли Румыния, Ирландия, Парагвай, Венесуэла и Сербия.
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Соперники сборной Украины в Лиге наций, национальные команды Словакии и Чехии, занимают соответственно 28-е и 46-е места.
Среди представителей Европы сборная Украины сейчас находится на 22-м месте.
Лидирует в рейтинге ФИФА сборная Германии. Далее идут Бразилия и Бельгия. Стоит отметить, что топ-10 произошло лишь одно изменение – сборная Польши поднялась на 8 место, в то время как испанцы опустились на 10 место, фактически поменявшись местами.