11:40
10 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Гнев бацьки на Путина. Сказка российских СМИ об Украине
      Вєсті Кремля
      19:01, 8 декабря
      Вести. UA. Жир. Банда Ляшко. Украинский "Пороховоз"
      Вєсті.UA
      19:31, 8 декабря
      Куда коммунальщики тратят сотни миллионов гривен, или Зачем расчищать пляжи под Новый год
      ЦРУ
      09:00, 7 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Репрессивная психиатрия
      Згадати все
      00:10, 8 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Сборная Украины потерпела самое крупное поражение за 8 лет

      139 Читати новину українською
      Молодежная сборная Украины потерпела разгромное поражение на чемпионате мира
      Молодежная сборная Украины потерпела разгромное поражение на чемпионате мира / УХЛ

      Молодежная сборная Украины по хоккею с разгромным счетом проиграла свой второй матч на чемпионате мира в Дивизионе IB, который проходит в польском городе Тыхы. В воскресенье, 9 декабря, подопечные Олега Игнатьева с треском проиграли сборной Венгрии – 3:9.

      Венгрия – Украина 9:3 (1:2, 4:0, 4:1)

      Читайте также: Сборная Украины с поражения стартовала на молодежном чемпионате мира

      Хотя начиналось все для наших лучше не придумаешь. Уже к четвертой минуте встречи украинцы вели со счетом 2:0. Шайбы забросили ведущие форварды "сине-желтых" Феликс Морозов и Александр Пересунько.

      Венгры смогли размочить счет до первого перерыва, но игра нашей сборной все же внушала уверенность.

      Все изменилось ближе к середине второго периода, когда Венгрия отыгралась. К слову, в этой 20-минутке соперник переигрывал Украину со счетом 26:8. Как итог, на второй перерыв украинцы ушли проигрывая 2:5.

      На заключительный период наш основной вратарь Артур Оганджанян уже не вышел – в "рамке" его заменил Никита Петленко. К сожалению, к третьей минуте этого игрового отрезка и Петленко успел пропустить дважды – 2:7.

      Читайте также: В Канаде хоккеисты вновь сыграли в вышиванках: видео

      До конца матча Пересунько благодаря отличным индивидуальным действиям успел оформить дубль, но и венгры забили еще дважды. Украина проиграла со счетом 3:9 и опустилась на последнее место в турнирной таблице.

      Отметим, что в последний раз с разницей в шесть шайб на чемпионатах мира молодежная сборная Украины проигрывала в 2010 году, когда уступила латышам 0:6.

      Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

      Теги: Спорт Хоккей
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Новое доказательство против Трампа и новый претендент в президенты – новости США за неделю
      сегодня , 08:40 Новое доказательство против Трампа и новый претендент в президенты – новости США за неделю
      Максим Карижський 2674
      Як Україна забезпечує себе газом, ціна за Томос та жахливі товари в "ЛНР": топ-5 блогів тижня
      9 декабря , 22:00 Як Україна забезпечує себе газом, ціна за Томос та жахливі товари в "ЛНР": топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 3186
      Втрачені береги: влада Одеси відбирає у містян дві третини набережної Чорного моря
      9 декабря , 21:30 Втрачені береги: влада Одеси відбирає у містян дві третини набережної Чорного моря
      Блог Соцмережі 2967
      Лучшие игры ноября 2018: Battlefield V, Fallout 76, Hitman 2
      9 декабря , 20:08 Лучшие игры ноября 2018: Battlefield V, Fallout 76, Hitman 2
      345
      Самые смешные мемы недели: кот Порошенко и Янукович-красногвардеец
      9 декабря , 20:00 Самые смешные мемы недели: кот Порошенко и Янукович-красногвардеец
      740
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      В Лондоне на открытие Олимпийских игр собираются толпы людей
       27 июля 2012 , 19:00
      Криштиану Роналду подписал контракт с "Ювентусом" и прошел медосмотр, – Моджи
       5 июля , 14:35
      "Порту" потерял хавбека перед матчем с "Шахтером"
       27 сентября 2014 , 15:39
      Ультрас "Ворсклы" контролируют Пески (ФОТО)
       2 мая 2015 , 16:50
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук