Сборная Украины потерпела самое крупное поражение за 8 лет

Молодежная сборная Украины по хоккею с разгромным счетом проиграла свой второй матч на чемпионате мира в Дивизионе IB, который проходит в польском городе Тыхы. В воскресенье, 9 декабря, подопечные Олега Игнатьева с треском проиграли сборной Венгрии – 3:9.

Венгрия – Украина 9:3 (1:2, 4:0, 4:1)

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Хотя начиналось все для наших лучше не придумаешь. Уже к четвертой минуте встречи украинцы вели со счетом 2:0. Шайбы забросили ведущие форварды "сине-желтых" Феликс Морозов и Александр Пересунько.

Венгры смогли размочить счет до первого перерыва, но игра нашей сборной все же внушала уверенность.

Все изменилось ближе к середине второго периода, когда Венгрия отыгралась. К слову, в этой 20-минутке соперник переигрывал Украину со счетом 26:8. Как итог, на второй перерыв украинцы ушли проигрывая 2:5.

На заключительный период наш основной вратарь Артур Оганджанян уже не вышел – в "рамке" его заменил Никита Петленко. К сожалению, к третьей минуте этого игрового отрезка и Петленко успел пропустить дважды – 2:7.

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До конца матча Пересунько благодаря отличным индивидуальным действиям успел оформить дубль, но и венгры забили еще дважды. Украина проиграла со счетом 3:9 и опустилась на последнее место в турнирной таблице.

Отметим, что в последний раз с разницей в шесть шайб на чемпионатах мира молодежная сборная Украины проигрывала в 2010 году, когда уступила латышам 0:6.

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