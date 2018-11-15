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      Сборная Украины прибыла в Словакию без одного из защитников

      39 Читати новину українською
      Сборная Украины прилетела в Словакию
      Сборная Украины прилетела в Словакию / ФФУ

      Сборная Украины по футболу прибыла в Словакию, где уже в пятницу, 16 ноября, сыграет матч лиги наций против местной сборной. Полет длился полтора часа. Столица Словакии встретила солнечной погодой и контрастным теплом (11 градусов) по сравнению с киевскими морозами.

      На выходе из терминала игроков ждали несколько фанов сборной Украины из Нетишина и поклонники автографов с панно Андрея Шевченко.

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      Сразу из аэропорта команда отправилась в Трнавы на автобусе. В этом городе сине-желтые разместятся в гостинице. После заселения сборники пообедают и будут иметь около трех с половиной часов для отдыха.

      Вечером украинцы испытают газон стадиона имени Антона Малатинського – тренировка начнется в 19.00 по европейскому времени.

      Стоит отметить, что в Словакию "сине-желтые" отправились без защитника Василия Кравца. Во время тренировки в Киеве игрок сделал резкое движение и получил защемление нерва поясничного отдела. По оценке главного врача сборной Украины Артура Глущенко, такое повреждение приведет к отсутствию физической активности игрока в течение 7-10 дней. Поэтому Кравец возвращается в расположение своего клуба, где пройдет курс реабилитации.

      Теги: Футбол Сборная Украины по футболу Спорт
      Источник: 24 Канал
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