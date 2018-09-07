Сборная Украины прилетела во Львов на матч Лиги наций: расписание команды

В пятницу, 7 сентября, сборная Украины прибыла во Львов, где проведет второй матч Лиги наций против Словакии.

У игроков уже запланирован восстановительно-тренировочный процесс, который они будут выполнять в двух группах. Футболисты, которые начали вчерашнюю игру в стартовом составе, проведут фитнес-занятия с тренером по физподготовке. Остальные будут тренироваться вечером на стадионе "Украина".

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8 сентября в 15:00 сборная проведет предматчевую тренировку на "Арене Львов". За полчаса до тренировки Андрей Шевченко и один из игроков выступят на пресс-конференции.

Напомним, что матч Украина – Греция состоится 9 сентября на "Арене Львов". Начало – в 16:00.

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