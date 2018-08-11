Сборная Украины проиграла в четвертьфинале чемпионата Европы

Женская юниорская сборная Украины U-18 проиграла команде Турции в 1/4 финала чемпионата Европы.

Команды начали встречу при низкой реализации. Соперницы открыли счет со штрафного 2:45 после начала поединка. Наши девушки ответили двумя точными штрафными от Рабчук. Она же впоследствии реализовала еще один бросок из двух. Примерно с середины игрового времени четверти украинки пытались оторваться от соперниц. Но больше трех очков разницу сделать не удалось.

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Вторая четверть стала еще менее результативной. На двоих команды набрали лишь 15 очков. При этом украинки сравняли на большой перерыв общий счет. По итогам первой половины команды показали одинаковую результативность – 25%, при преимуществе турецкой команды под щитами – 38 против 27, пишет сайт Федерации баскетбола Украины.

С возобновлением игры турецкая команда пошла вперед. Преимущество в реализации и по подборам дало возможность захватить преимущество и в счете. Украинки пытались быстро атаковать в ответ, но лишняя спешка часто мешала точно завершать атаки. Большую часть игрового времени третьей четверти соперницы удерживали пятиочковое преимущество. Но до конца игрового времени увеличили разницу до 11-ти очков.

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Более трех четвертей украинки играли вшестером. Лишь в заключительные минуты поединка прибавилось несколько свежих игроков. В определенный момент игра несколько оживилась. Однако переломить ситуацию не удалось – не хватило уже ни времени, ни сил.

В следующем матче на чемпионате Европы сборная Украины сыграет 11 августа в 16:45 против Португалии в матче классификации за 5-8 места.

Турция – Украина 57:45 (16:13, 6:9, 19:8, 16:15)

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