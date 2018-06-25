Сборная Украины проведет сентябрьский сбор в Львове

Сборная Украины проведет сентябрьский сбор в Львове20 Читати новину українською
Национальная команда проведет подготовительный сбор к старту Лиги Наций во Львове.
Тренерский штаб планирует собрать игроков в начале сентября. И из Львова отправиться в Чехию, где желто-синие и стартуют в турнире 6 сентября игрой против местной сборной.
Читайте также: Очередной скандал на ЧМ-2018: швейцарских футболистов оштрафовали за политического "орла"
Чехи планируют провести поединок с Украиной на 8-тысячном стадионе, где национальная команда сыграла только два матча. После игры с Чехией подопечные Андрея Шевченко вернутся во Львов, где продолжат готовиться к встрече со Словакией во втором туре Лиги Наций.
С последними же наша сборная сыграет 9 сентября на Арене Львов.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии