Сборная Украины проведет сентябрьский сбор в Львове

Национальная команда проведет подготовительный сбор к старту Лиги Наций во Львове.

Тренерский штаб планирует собрать игроков в начале сентября. И из Львова отправиться в Чехию, где желто-синие и стартуют в турнире 6 сентября игрой против местной сборной.

Читайте также: Очередной скандал на ЧМ-2018: швейцарских футболистов оштрафовали за политического "орла"

Чехи планируют провести поединок с Украиной на 8-тысячном стадионе, где национальная команда сыграла только два матча. После игры с Чехией подопечные Андрея Шевченко вернутся во Львов, где продолжат готовиться к встрече со Словакией во втором туре Лиги Наций.

С последними же наша сборная сыграет 9 сентября на Арене Львов.