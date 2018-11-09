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      Сборная Украины проведет встречу с болельщиками перед матчем Лиги наций со Словакией

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      Сборная Украины по футболу
      Сборная Украины по футболу / ФФУ (Павел Кубанов)

      12 ноября национальная команда Украины соберется в Киеве перед двумя заключительными матчами года — игрой Лиги наций УЕФА против Словакии, который состоится 16 ноября в Трнаве, и товарищеской встречей с Турцией, которая пройдет 20 ноября в Анталии.

      Продолжая приятную традицию и набираясь вдохновения перед международными матчами от родной публики, 13 ноября сборная Украины встретится со своими болельщиками на НСК "Олимпийский", пишет Федерация футбола Украины.

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      Открытая тренировка начнется в 18:00. Перед началом занятия игроки пообщаются с представителями сми в микст-зоне арены. На следующий день сборники тоже проведут тренировку на "Олимпийском", но за закрытыми дверями.

      Напомним, сборная Украины сыграет 16 ноября со Словакией в Лиге наций, а 20 ноября – товарищеский матч с Турцией.

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      Теги: Сборная Украины по футболу Футбол Спорт Лига наций
      Источник: 24 Канал
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