Сборная Украины проведет встречу с болельщиками перед матчем Лиги наций со Словакией

12 ноября национальная команда Украины соберется в Киеве перед двумя заключительными матчами года — игрой Лиги наций УЕФА против Словакии, который состоится 16 ноября в Трнаве, и товарищеской встречей с Турцией, которая пройдет 20 ноября в Анталии.

Продолжая приятную традицию и набираясь вдохновения перед международными матчами от родной публики, 13 ноября сборная Украины встретится со своими болельщиками на НСК "Олимпийский", пишет Федерация футбола Украины.

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Открытая тренировка начнется в 18:00. Перед началом занятия игроки пообщаются с представителями сми в микст-зоне арены. На следующий день сборники тоже проведут тренировку на "Олимпийском", но за закрытыми дверями.

Напомним, сборная Украины сыграет 16 ноября со Словакией в Лиге наций, а 20 ноября – товарищеский матч с Турцией.

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