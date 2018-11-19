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      Сборная Украины провела заключительную тренировку перед матчем с Турцией: фото

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      Сборная Украины провела заключительную тренировку
      Сборная Украины провела заключительную тренировку / ФФУ

      Сборная Украины по футболу провела заключительную тренировку перед последним матчем в 2018 году против Турции.

      Участие в тренировке вместе с футболистами взял и Андрей Шевченко, сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

      Читайте также: Шевченко срочно вызвал еще одного игрока на товарищеский матч против сборной Турции

       

      Заключительная тренировка сборной Украины перед матчем с Турцией

      Предматчевая тренировка состоялась при отсутствии травмированных Сергея Кривцова и Ивана Петряка. Иван ночью вылетит через Стамбул в Будапешт. По мнению украинских врачей, за пять – семь дней отек, возникший в результате ушиба берцовой мышцы, должен сойти. Сергей Кривцов продолжает лечение в расположении сборной и вернется домой вместе с командой завтра после игры.


      Сборная Украины провела тренировку перед Последней игрой в 2018 году

      Напомним, что 20 ноября сборная Украины в Анталье сыграет товарищеский матч против Турции. Начало – в 19:30.

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      Теги: Спорт Футбол Сборная Украины по футболу
      Источник: 24 Канал
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