Сборная Украины провела заключительную тренировку перед матчем с Турцией: фото

Сборная Украины по футболу провела заключительную тренировку перед последним матчем в 2018 году против Турции.

Участие в тренировке вместе с футболистами взял и Андрей Шевченко, сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

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Заключительная тренировка сборной Украины перед матчем с Турцией

Предматчевая тренировка состоялась при отсутствии травмированных Сергея Кривцова и Ивана Петряка. Иван ночью вылетит через Стамбул в Будапешт. По мнению украинских врачей, за пять – семь дней отек, возникший в результате ушиба берцовой мышцы, должен сойти. Сергей Кривцов продолжает лечение в расположении сборной и вернется домой вместе с командой завтра после игры.



Сборная Украины провела тренировку перед Последней игрой в 2018 году

Напомним, что 20 ноября сборная Украины в Анталье сыграет товарищеский матч против Турции. Начало – в 19:30.

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